Доктор Комаровский назвал признаки обезвоживания организма

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, более известный как доктор Комаровский, назвал шесть признаков обезвоживания организма. Соответствующую запись он разместил в Instagram.

Так, о дефиците воды могут сигнализировать жажда, сухость кожи и слизистых, редкое мочеиспускание и насыщенный цвет мочи, низкий эффект от жаропонижающих препаратов и плач без слез.

Ранее врач перечислил несколько ошибок, которые нередко допускают при измерении температуры тела. По словам эксперта, чтобы правильно измерить температуру, нужно протереть подмышку и избавиться от влаги, прижать к телу градусник и сидеть с ним 10 минут. При этом вытаскивать термометр раньше нельзя.