Доктор Комаровский ответил критикам и отказался считать себя шоуменом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил критикам, которые упрекнули его в недостаточной компетентности и назвали его диссертацию «карнавалом смеха», усомнившись в ее научной ценности. В видео, опубликованном на YouTube, он также отказался считать себя шоуменом.

Доктор начал получать письма с критикой после того, как призвал не реагировать на медицинские советы блогеров без профильного образования. Однако некоторые зрители посчитали, что эта же рекомендация должна касаться и Комаровского, который дает советы, не опробовав их на себе.

Врач в ответ предположил, что в таком случае мужчина-гинеколог вообще не может ничего рекомендовать, и вспомнил о претензии, которую часто слышал от критиков: «Что может Комаровский знать о грудном вскармливании, если у него нет груди?»

«На самом деле советы давать можно и нужно, когда вы являетесь экспертом в той теме, в которой вы даете советы», — объяснил свою позицию доктор. Он подчеркнул, что эксперт — это человек, который может отразить в своих ответах позицию современной науки по тем вопросам, которые он хочет осветить. «В общем, ребят, необязательно пережить трепанацию черепа для того, чтобы быть хорошим нейрохирургом», — пошутил Комаровский.

Специалист также ответил зрителю, который предложил ему «выставить на всеобщее ознакомление свою, так сказать, кандидатскую диссертацию». Доктор подчеркнул, что работа находится в открытом доступе с 1998 года. При этом Комаровский отметил, что он стал кандидатом медицинских наук по опубликованной монографии без написания самой диссертации. «Так что я не совсем шоумен, я еще кое-что умею», — заключил врач.

Ранее Комаровский перечислил несколько ошибок, которые нередко допускают при измерении температуры тела. По словам доктора, в большинстве стран принято измерять температуру орально или ректально: таким образом удается фактически узнать температуру внутренних органов.