Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов — по данным ведомства, стоимость снизилась по нескольким направлениям. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Минтрансе отметили, что данные о росте цен на перелеты по России, предоставленные несколькими агрегаторами, не соответствуют действительности, поскольку не основаны на показателях всего рынка.

«Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», — уточнили в ведомстве.

Ранее 2 апреля СМИ со ссылкой на данные агрегаторов сообщили о том, что цены на авиаперелеты в некоторые российские города, купленные в январе-марте с вылетом в апреле-июне взлетели на 15-120 процентов по сравнению с 2019 годом.