Россияне повально захотели купить авиабилеты в одну европейскую страну

Россияне повально захотели купить авиабилеты в Хорватию на фоне объявления страны об открытии границ для привитых туристов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы сервиса Aviasales, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Хорватию увеличилось на 123 процента.

Ранее 1 апреля эксперты перечислили документы, необходимые россиянам, чтобы въехать в Хорватию. Для пересечения границы путешественникам нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или его аналог — экспресс-тест на антигены к вирусу, который признается странами ЕС. Также туристы могут предоставить сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V», переведенный на английский язык, или справку о наличии антител, выданную не позже чем за 11 дней до поездки.

31 марта власти Хорватии заявили об открытии границ с 1 апреля для туристов, привитых российской вакциной. В частности, для въезда в страну будет приниматься сертификат о вакцинации любым препаратом, даже не зарегистрированным на территории ЕС, например, «Спутником V».