Американца арестовали по ордеру на выдуманного им человека

Полиция задержала жителя американского штата Мичиган. Мужчина назвал правоохранителям выдуманное имя, однако человек с такими данными находился в федеральном розыске. В итоге американца арестовали, сообщает Michigan Live.

Сотрудники полиции решили проверить автомобиль мужчины после того, как он пытался скрыть свое лицо от света фар, пригнувшись на пассажирском сидении. При личном допросе у американца обнаружили наркотики — 26 граммов метамфетамина.

Настоящее имя задержанного выяснилось только тогда, как у него сняли отпечатки пальцев.

Ранее сообщалось, что в Британии школьник накормил друзей домашним печеньем с наркотиками, после чего те попали в больницу. Оказалось, что в выпечке была марихуана.