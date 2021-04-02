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В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима

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Фото: pixabay.com

Отменять масочный режим, введенный в России из-за пандемии коронавируса, преждевременно. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

Она напомнила, что в Китае ношение масок стало необязательным, когда в стране практически перестали регистрировать новые случаи инфицирования. По словам Пшеничной, если смягчить масочный режим и другие ограничения, в России произойдет подъем заболеваемости, как в Европе.

Кроме того, специалист обратила внимание на роль вакцинации в профилактике распространения коронавируса. Так, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к COVID-19, тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией.

Ранее Пшеничная заявила, что пандемия коронавируса закончится через полгода при оптимистичном сценарии. При пессимистичном — распространение инфекции прекратится через год. Ситуация будет развиваться по одному из путей в зависимости от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

В России за все время пандемии зарегистрировано 4 554 264 случая заражения, выздоровели 4 176 419 человек, умерли 99 233.

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