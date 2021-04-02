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В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии коронавируса

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пандемия коронавируса закончится через полгода при оптимистичном сценарии. Такой прогноз сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

При пессимистичном сценарии распространение инфекции прекратится через год. «Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются», — напомнила она.

Пшеничная добавила, что ситуация будет развиваться по оптимистичному или пессимистичному пути в зависимости от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что Россия делает все необходимое, чтобы конец эпидемии COVID-19 мог наступить в 2021 году. По его словам, в следующем году число вакцинированных от коронавируса россиян может достичь нескольких десятков миллионов, с учетом пожилых граждан. «Мы должны обеспечить иммунную прослойку», — подчеркнул министр.

В России за все время пандемии зарегистрировано 4 554 264 случая заражения, выздоровели 4 176 419 человек, умерли 99 233. В мире заразились около 129 миллионов человек, более 2,8 миллиона пациентов скончались.

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