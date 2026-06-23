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18:36, 23 июня 2026Россия

В России захотели отменить госпошлину за регистрацию брака за счет разводящихся

В Совфеде предложили отменить госпошлину за регистрацию брака
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госпошлину за регистрацию брака захотели отменить за счет разводящихся россиян. С инициативой выступила на заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации Анастасия Авдеева, передает РИА Новости.

Автор инициативы назвала действующий сбор за регистрацию брака в размере 350 рублей «платой за любовь», и предложила отменить его за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.

Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Вот идут люди подавать заявление в ЗАГС, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества», — прокомментировала политик.

Матвиенко поручила рассмотреть данную инициативу и продумать, как ее «красиво и достойно реализовать».

С 1 января 2025 года стоимость пошлины за развод увеличили в восемь раз – с 650 до 5 тысяч рублей. По версии законодателей, эта мера должна была сподвигнуть супругов использовать все способы досудебного урегулирования конфликта.

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