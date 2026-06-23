Второе дело возбудили после ночного визита неизвестных в российский детский лагерь

СК возбудил дело о халатности после того, как мужчины ворвались в детский лагерь в Туве

Следователи возбудили второе уголовное дело после ночного визита неизвестных мужчин в детский лагерь «Таежный» в Туве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Следствие установит все детали произошедшего и даст оценку действиям сотрудников, которые отвечали за безопасность детей в лагере.

Ранее сообщалось, что мать одного из воспитанников написала в соцсетях о том, что неизвестные зашли в комнату, где спали трое мальчиков, стали допрашивать их, обыскивать карманы и лазить по вещам. Перед уходом они украли телефон ее сына, а также кроссовки и куртку другого мальчика. В это время воспитатели и вожатые спокойно спали, а позже не оказали детям никакой помощи.

По факту кражи сотового телефона возбуждено уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в МВД республики. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Пострадавших в результате инцидента нет.