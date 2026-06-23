Группа мужчин пробралась ночью в детский лагерь в российском регионе

МВД: В Тыве возбудили дело в связи с проникновением группы мужчин ночью в детский лагерь

Группа неизвестных мужчин пробралась ночью на территорию лагеря в Тыве и запугала детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в лагере «Таежный». Мама одного из воспитанников написала в соцсетях о том, что неизвестные зашли в комнату, где спали трое мальчиков, стали допрашивать их, обыскивать карманы и лазить по вещам. Перед уходом они украли телефон ее сына, а также кроссовки и куртку другого мальчика. В это время воспитатели и вожатые спокойно спали, а позже не оказали детям никакой помощи.

По факту кражи сотового телефона возбуждено уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в МВД республики. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Пострадавших в результате инцидента нет.

Проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей ночных визитеров.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина ворвался в лагерь «Орленок» в Тыве, выстроил детей в шеренгу и угрожал им убийством.