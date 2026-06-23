ФИФА лишила аккредитации комментатора ЧМ-2026

ФИФА лишила аккредитации комментатора матчей ЧМ-2026 за критику руководства организации

Международная федерации футбола (ФИФА) лишила аккредитации парагвайского комментатора матчей ЧМ-2026 Хорхе Веру за критику руководства организации. Об этом сообщает радиостанция Nanduti.

Комментатора отстранили от работы после матча Парагвай — Турция, в котором южноамериканская сборная выиграла со счетом 1:0. По ходу встречи парагвайского нападающего Мигеля Альмирона удалили за то, что он во время конфликтной ситуации разговаривал, прикрыв рот рукой. Это было первое подобное удаление в истории чемпионатов мира. Причиной отстранения Веры стали «неоднократные личные нападки и уничижительные комментарии в адрес должностных лиц ФИФА».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборные Парагвая и Турции выступают в группе D, они занимают в квартете третье и четвертое места соответственно.

Ранее бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал атмосферу на ЧМ-2026. Экс-игрок отметил, что ему ничего не напоминало о турнире в американских городах, которые он посетил. «Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике», — заявил Аршавин.