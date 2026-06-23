Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:30, 23 июня 2026Спорт

ФИФА лишила аккредитации комментатора ЧМ-2026

ФИФА лишила аккредитации комментатора матчей ЧМ-2026 за критику руководства организации
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Michael Steele / Getty Images

Международная федерации футбола (ФИФА) лишила аккредитации парагвайского комментатора матчей ЧМ-2026 Хорхе Веру за критику руководства организации. Об этом сообщает радиостанция Nanduti.

Комментатора отстранили от работы после матча Парагвай — Турция, в котором южноамериканская сборная выиграла со счетом 1:0. По ходу встречи парагвайского нападающего Мигеля Альмирона удалили за то, что он во время конфликтной ситуации разговаривал, прикрыв рот рукой. Это было первое подобное удаление в истории чемпионатов мира. Причиной отстранения Веры стали «неоднократные личные нападки и уничижительные комментарии в адрес должностных лиц ФИФА».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборные Парагвая и Турции выступают в группе D, они занимают в квартете третье и четвертое места соответственно.

Ранее бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал атмосферу на ЧМ-2026. Экс-игрок отметил, что ему ничего не напоминало о турнире в американских городах, которые он посетил. «Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике», — заявил Аршавин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал допустимую точку возобновления переговоров с Украиной

    Привычная приправа оказалась полезна для работы мозга

    Перебравшаяся в Африку россиянка рассказала о колдунах и кровавых жертвоприношениях

    Названа причина возникновения смерча в российском регионе

    В России захотели отменить госпошлину за регистрацию брака за счет разводящихся

    Доктор Мясников назвал абсолютно неправильным одно нововведение Минздрава

    ФИФА лишила аккредитации комментатора ЧМ-2026

    Врачи под Москвой спасли пациента с пересаженным сердцем после инфаркта

    Дачников призвали высадить в саду некоторые растения

    Онколог перечислила неочевидные симптомы рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok