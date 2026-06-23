Аршавин раскритиковал атмосферу в США на чемпионате мира — 2026

Андрей Аршавин раскритиковал атмосферу в США на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал атмосферу в США, где проходит чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок отметил, что ему ничего не напоминало о турнире в американских городах, которые он посетил. «Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике», — заявил Аршавин.

Россиянин добавил, что в Лас-Вегасе видел очень много хоккейных джерси. «Сложилось ощущение, что там Кубок Стэнли стал более масштабным и важным событием, чем чемпионат мира», — отметил Аршавин.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 сборных.