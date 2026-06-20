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10:22, 20 июня 2026Спорт

Парагвайский футболист получил красную карточку за прикрытый рот на ЧМ-2026

Парагвайский футболист Альмирон получил красную карточку за прикрытый рот на ЧМ-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darren Yamashita / Reuters

Футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон получил красную карточку за прикрытый рот на ЧМ-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

В концовке первого тайма матча с командой Турции Альмирон прикрыл рот и что-то сказал сопернику. После этого главный арбитр встречи Иван Бартон удалил его с поля.

Такая красная карточка была показана впервые в истории чемпионатов мира. Новое правило, согласно которому за прикрытый рот футболист удаляется с поля, было принято незадолго до старта ЧМ-2026.

Несмотря на игру в меньшинстве, Парагвай обыграл Турцию с минимальным счетом. Единственный мяч уже на второй минуте забил полузащитник Матиас Галарса. Парагвайцы занимают третье место в таблице группы D, турки замыкают квартет, они лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ.

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