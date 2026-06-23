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Из жизни
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18:42, 23 июня 2026Из жизни

Перебравшаяся в Африку россиянка рассказала о колдунах и кровавых жертвоприношениях

«Лента.ру»: Перебравшаяся в Африку россиянка рассказала о колдуньях в ее деревне
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Юлия из Кемерово, в 2018 году переехавшая в Уганду вместе с мужем и детьми, рассказала о верованиях, которые распространены среди жителей Африки. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Юлии, у каждого племени есть свой дух, которому оно поклоняется. Чтобы задобрить богов, люди устраивают кровавые жертвоприношения. Как она утверждает, однажды у ее знакомого пропал пес. Потом оказалось, что его принесли в жертву на чьей-то могиле.

Не менее распространены вера в колдовство и колдунов. «В нашей деревне до недавнего времени было три активных колдуньи, и с одной из них мы живем по соседству. И дружим, — говорит Юлия. — Но был период, когда люди ходили вокруг нашего дома, резали животных и колдовали против нас.

Однажды, в рождественское время, мы с мужем проснулись и не могли встать — такое ощущение, будто по нам проехался трактор. Думали, заболеваем. Пролежали день, второй — то же самое. На третий день пришла женщина и рассказала, что против нас колдовали определенным образом

Юлияроссиянка, перебравшаяся в Уганду
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