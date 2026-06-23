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18:42, 23 июня 2026Экономика

Названа причина возникновения смерча в российском регионе

Гидрометцентр: Смерч в Свердловской области возник из-за линии неустойчивости в циклоне
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: МЧС Свердловской области / MAX

Смерч, прошедший в понедельник, 22 июня, над Свердловской областью, мог образоваться при прохождении так называемой линии неустойчивости в циклоне. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Явление обычно образуется перед основным холодным атмосферным фронтом. Смерч, по данным очевидцев, наблюдался в Кушве. В районе города выпал сильный град, до 33 миллиметров в диаметре, порывы ветра достигали 20 метров в секунду, в районе Качканара наблюдался очень сильный ливень, выпало 34 миллиметра дождя за час.

Подошедший к Уралу циклон вызвал дожди и грозы. Больше всего осадков выпало в Ревде, Каменске-Уральском, Серове, Нижнем Тагиле: 15-25 миллиметров за сутки. Температура воздуха днем была от 19 градусов в Кытлыме и 21 градуса в Висиме до 30 градусов в Тавде и Каменске-Уральском. В Бутке, Камышлове отмечен порывистый ветер 15-20 метров в секунду. На реках области наблюдаются дождевые паводки.

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Циклон, оставаясь в Предуралье, в течение 22-24 июня переместится с территории Башкирии через Пермский край на Коми. В Свердловской области из-за нахождения в восточной части циклона во вторник, 23 июня, сохранится вероятность очень сильных дождей, града, шквалистого ветра. Уровень тепла понизится на 4-5 градусов Цельсия.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок торнадо, который накануне обрушился на Урал. Снимок был сделан спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М». В результате удара стихии были разрушены жилые дома и повреждены автомобили. Помимо этого, жители города Кушва остались без электричества.

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