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Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Верховный суд России отказался отменять масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — заключила судья Анна Назарова.

Согласно коллективному иску почти полутора тысяч человек об отмене масочного режима, ношение средств индивидуальной защиты вредит здоровью астматиков, негативно влияет на переживших хирургическое вмешательство на лице и нарушает права слабослышащих.

Кроме того, по словам юриста Александра Саверского, маски создают ложное чувство безопасности и устанавливают «медицинскую диктатуру».

Представитель Роспотребнадзора возразила против этих тезисов и назвала доказательства истцов субъективными. Некоторые из них пришли в суд, но их не пустили без масок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. При этом регионы в рамках российского законодательства не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме, отметила она.

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