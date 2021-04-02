Возлюбленная певца Данко рассказала о его изменах с Лолитой

Мария Силуянова, возлюбленная российского певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев), рассказала об изменах артиста с исполнительницей Лолитой Милявской. Слова женщины передает «Собеседник» в пятницу, 2 апреля.

По словам Силуяновой, Данко изменял с Лолитой своей предыдущей возлюбленной модели Наталье Устюменко, с которой прожил в гражданском браке около 15 лет. «Саша уходил от Наташи к Лолите Милявской. И он не просто с ней переспал — они жили вместе целый год», — заявила она.

Силуянова подчеркнула, что ее несправедливо считают разлучницей, которая увела Данко у гражданской жены: «Почему-то тогда Лолиту никто не критиковал, как меня сейчас. Сама Наташа недавно даже пыталась подлизаться к Лолите и написала ей комментарий в интернете. Она написала женщине, которая у нее мужика увела!»

Женщина добавила, что после романа с Лолитой певец вернулся к модели, которая впоследствии родила от него второго ребенка. «Я таких женщин не понимаю», — отметила Силуянова.

В октябре 2020-го сообщалось, что певца Данко обязали выплачивать алименты в размере 35 тысяч рублей Наталье Устюменко. У артиста и модели двое детей — старшая Софья родилась в январе 2004 года, младшая Агата появилась на свет в апреле 2014-го с диагнозом ДЦП.