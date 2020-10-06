Певца Данко обязали выплачивать алименты бывшей гражданской жене

Певца Данко (настоящее имя Александр Фадеев) обязали выплачивать алименты модели Наталье Устюменко, бывшей гражданской жене артиста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Устюменко обратилась в суд с требованием взыскать с артиста алименты в размере 50 тысяч рублей. Хорошевский суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с Данко 35 тысяч рублей.

На суде автор таких музыкальных хитов, как «Московская ночь» и «Делай раз, делай два» заявил, что его заработная плата составляет всего 12 тысяч рублей. Устюменко возражать не стала. По словам модели, ранее Фадеев вообще не давал денег.

У Данко и Устюменко двое детей — старшая Софья родилась в январе 2004 года, младшая Агата появилась на свет в апреле 2014-го с диагнозом ДЦП. Певец расстался с сожительницей в конце 2017-го, продолжив помогать старшей дочери.