Жена Доктора Дре потребовала почти два миллиона долларов в месяц после развода

Супруга рэпера и продюсера Андре Ромелла Янга, более известного под псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre) Николь Янг потребовала от него почти два миллиона долларов в месяц после развода. Об этом сообщает издание TMZ.

50-летняя Янг захотела получить алименты в размере 1,9 миллиона долларов. Ежемесячное содержание пойдет на шопинг, а также услуги уборщиц, образование и благотворительность. В качестве основной графы расходов она указала развлечения, на которые планирует тратить 900 тысяч долларов в месяц.

Юристы обеих сторон будут оспаривать действительность брачного договора. По словам бывшей супруги, рэпер заставил подписать ее контракт, который сам впоследствии разорвал.

Супруга ушла от Доктора Дре и подала на развод в конце июня этого года. В качестве причины развода Янг указала «несовместимые различия».

Пара находилась в браке 24 года. Состояние 55-летнего Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов. В браке у пары родились два ребенка, которые уже достигли совершеннолетия.

Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A. После ее распада в 1990-х он начал сольную карьеру, а также основал собственный лейбл Aftermath Entertainment. В 2018 году Доктор Дре вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов в мире по версии Forbes.