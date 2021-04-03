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АСИ начнет развивать промышленный туризм в Мордовии

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Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Мордовии подписали соглашение, которое предполагает совместное развитие промышленного туризма в регионе. Об этом в субботу, 3 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСИ.

По словам врио главы республики Артема Здунова, регион имеет высокий потенциал развития в данной сфере, так как в Мордовии есть предприятия, занимающиеся пищевой промышленностью, волоконной оптикой, оптоэлектроникой, фармацевтикой, вагонострением, а также производством строительных материалов. «Значительная часть производств имеет инновационную составляющую», — заявил он.

АСИ поможет в развитии Мордовии с помощью методологии, согласно которой властями будут создаваться в регионе «условия для промышленного туризма». Благодаря этим новшествам предприятия будут самостоятельно разрабатывать программы для приезжающих гостей, как заявили в ведомстве.

В настоящее время в новом проекте участвуют 20 предприятий региона, имеющих отношение к разным сферам промышленности. В их числе есть как фирмы, предприятия, так и большие производственные холдинги. Уточняется, что некоторые из них имеют опыт в работе с туристическими группами, и они готовы поделиться им со станко- и приборостроительным, мебельным, стекольным производствами.

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