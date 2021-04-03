Вяльбе заметила на чемпионате России лыжницу в форме сборной Норвегии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заметила среди участниц женского марафона чемпионата России спортсменку Александру Шимолину, которая вышла на старт в форме сборной Норвегии. Слова Вяльбе приводит Sport24 со ссылкой на Telesport.

«По правилам соревнований она не должна была допуститься до старта — у нас нельзя выступать в экипировке других стран», — заявила Вяльбе. Она добавила, что судьи не отреагировали на ее появление вовремя, а теперь не имеют права снять лыжницу с турнира.

По словам Вяльбе подобные инциденты сейчас — редкость. «Давным-давно мы не видели, чтобы кто-то бежал в форме другой страны. Раньше это было достаточно часто», — заключила она.

При этом сама Шимолина заявила, что ее форма напоминает норвежскую лишь цветовой гаммой. Она подчеркнула, что раньше проблем с использованием этой экипировки не было. Вяльбе отреагировала на слова спортсменки, допустив, что ошиблась.

30 марта Вяльбе выступила с критикой телекомментатора Дмитрия Губерниева. Глава ФЛГР назвала журналиста базарной бабой и заявила, что не считает его великим комментатором. Вяльбе отметила, что не общается и не хочет с ним общаться.