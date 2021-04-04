В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве военных Украины

Мирный житель получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, сброшенном украинскими военными с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

Инцидент произошел на берегу реки Северский Донец в районе села Николаевка самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

«На неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель», — уточнили в народной милиции ЛНР и добавили, что мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение.

3 апреля народная милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины окраин Донецка погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения местная жительница. Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома в населенном пункте Александровское.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.