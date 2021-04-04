В Болгарии начались «самые дорогие выборы в истории»

В Болгарии начались выборы депутатов 45-го Народного собрания страны, которые болгарский премьер-министр Бойко Борисов назвал самыми дорогими в истории. Об этом сообщает ТАСС.

В парламентских выборах участвуют кандидаты от 22 партий и восьми коалиций, на 240 мест в законодательном органе претендуют 6895 кандидатов, отмечает агентство. Право голоса на выборах имеют 6,7 миллиона граждан, для голосования открылись около 12 тысяч избирательных участков. Еще 465 участков будут работать в 69 странах мира. Эксперты ожидают, что голосовать придут 2,8 миллиона человек.

Выборы обойдутся стране в 75 миллионов евро. Это связано с пандемией коронавируса.

«Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 миллионов левов (около 75 миллионов евро), — сказал премьер-министр Борисов. — Около 50 миллионов левов ушли на вакцины [для тех, кто работал над подготовкой выборов], 50 миллионов левов ушли на машинное голосование».

Голосование в Болгарии будет проходить с соблюдением социального дистанцирования, на участки не пустят людей с симптомами простуды.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 по местному времени закроются избирательные участки, а окончательные — через три-четыре дня или позже, отмечает ТАСС.