Мир
 
Последние новости
Появление кричащих «Ахмат — сила» чеченцев на границе с Дагестаном объяснили
Месси выдвинул условие для заключения пожизненного контракта с «Барселоной»
Жириновский заподозрил Украину в подготовке бомбардировки Киева
Обрушение крыши в российском спорткомлексе во время соревнований сняли на видео
Российский врач рассказала о связи урчания в животе с болезнями
Путин соберет чиновников для отчета
Пропустивший гол после удара с чужой половины поля вратарь объяснился
Группа националистов попыталась взять штурмом следственный отдел в Москве
Иностранная журналистка назвала главные отличительные черты россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

В Иордании принца-заговорщика обвинили в связях с «иностранными силами»

Перейти в «Мою Ленту»
Хамза бен Хусейн
Хамза бен Хусейн
Фото: Reuters

В Иордании заявили о связи заговорщиков в окружении обвиненного в попытке переворота бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна с «иностранными силами». Вместе они якобы хотели свергнуть короля Абдаллу II, сообщает агентство Saraya.

Вице-премьер и глава МВД страны Айман Сафади на пресс-конференции заявил, что спецслужбы Иордании долго следили за действиями и передвижениями группы заговорщиков, в результате чего получили данные о контактах за рубежом, в ходе которых обсуждалось подходящее для начала переворота время.

Сафади отметил, что, по данным предварительного следствия, люди из окружения принца контактировали с представителями «так называемой иностранной оппозиции», чтобы организовать информационные вбросы и провокации для дестабилизации национальной безопасности.

По словам главы МВД, задержали заговорщиков в тот момент, когда они собирались перейти от планирования к конкретным действиям.

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн ранее записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства. По словам принца, его навестил начальник Генерального штаба иорданских вооруженных сил, который сообщил о том, что ему не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними.

Кроме него в Аммане арестован бывший советник короля, экс-министр финансов Бассам Авадалла и несколько высокопоставленных офицеров. Официально власти заявляют, что был раскрыт «заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
الحكومة: تحقيقات رصدت اتصالات مع جهات خارجية حول توقيت البدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن
Бывший наследный принц Иордании прокомментировал свой арест
В Иордании члена королевской семьи арестовали за попытку госпереворота