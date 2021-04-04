В Иордании принца-заговорщика обвинили в связях с «иностранными силами»

В Иордании заявили о связи заговорщиков в окружении обвиненного в попытке переворота бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна с «иностранными силами». Вместе они якобы хотели свергнуть короля Абдаллу II, сообщает агентство Saraya.

Вице-премьер и глава МВД страны Айман Сафади на пресс-конференции заявил, что спецслужбы Иордании долго следили за действиями и передвижениями группы заговорщиков, в результате чего получили данные о контактах за рубежом, в ходе которых обсуждалось подходящее для начала переворота время.

Сафади отметил, что, по данным предварительного следствия, люди из окружения принца контактировали с представителями «так называемой иностранной оппозиции», чтобы организовать информационные вбросы и провокации для дестабилизации национальной безопасности.

По словам главы МВД, задержали заговорщиков в тот момент, когда они собирались перейти от планирования к конкретным действиям.

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн ранее записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства. По словам принца, его навестил начальник Генерального штаба иорданских вооруженных сил, который сообщил о том, что ему не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними.

Кроме него в Аммане арестован бывший советник короля, экс-министр финансов Бассам Авадалла и несколько высокопоставленных офицеров. Официально власти заявляют, что был раскрыт «заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II».