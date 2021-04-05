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В ребенка выстрелили на российской детской площадке

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Неизвестный выстрелил в ребенка на детской площадке в Ленинградской области, сообщает «Фонтанка.ру». 10-летний мальчик попал в больницу с ранением шеи.

Медики забрали школьника с детской площадки «Каравелла» на улице Октябрьской в Кингисеппе. По информации издания, из шеи ребенка извлекли инородное тело, похожее на пулю. Мальчик утверждает, что он почувствовал боль в шее во время прогулки.

По данному факту региональное МВД возбудило уголовное дело. Сейчас стрелявшего ищут.

Ранее в Саранске местный житель открыл стрельбу по детям. Мужчина возмутился тем, что дети бегали по крышам гаражей и сделал им замечание. В результате начался спор, и, достав пневматический пистолет, он выстрелил в детей. Пуля попала в зуб одному из них.

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