Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса

Народный артист России, эстрадный певец Лев Лещенко в эфире программы «Судьба человека» рассказал о том, что перенес четыре инфаркта после коронавируса. Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Россия-1».

79-летний исполнитель сказал, что перенесенная год назад болезнь до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье. Он признался, что после выписки из больницы слишком часто обращался к врачам, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.

«У меня было четыре сердечных приступа! Я попадал на стенокардию мощную!» — заявил Лещенко. Он отметил, что в такие минуты его «кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни». Артист также подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он не собирается отказываться от работы. В ином случае, по мнению певца, депрессии не миновать.

Ранее Лев Лещенко рассказал о состоянии «находящегося в полузабытье» модельера Вячеслава Зайцева. Исполнитель отметил слабое здоровье 83-летнего кутюрье.