Лещенко рассказал о состоянии «находящегося в полузабытье» Вячеслава Зайцева

Народный артист России, эстрадный певец Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья модельера Вячеслава Зайцева. Его слова приводит РЕН ТВ.

Исполнитель побывал на дне рождении 83-летнего кутюрье. «Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком полузабытье находится, и было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ», — подчеркнул Лещенко.

Певца также удивило, что на частный праздник в честь знаменитого модельера организаторы продавали билеты. «Но, с другой стороны, там был показ мод, и они таким образом собирали людей, чтобы его провести», — сказал артист.

В марте текущего года Лев Лещенко оценил запрет Спортивного арбитражного суда на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде. Он назвал эту ситуацию беспрецедентной акцией невежества и безнравственных принципов, существующих в Международном олимпийском комитете.