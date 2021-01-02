Лещенко и Пригожин описали съемку «голубых огоньков» в период пандемии

Съемки новогодних шоу в период пандемии коронавируса изменились. Подробностями процесса поделились с порталом URA.RU певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Лещенко, «голубые огоньки» в России в 2020 году снимали с учетом всех предосторожностей из-за коронавируса. Так, артисты записывали праздничные номера по очереди, не общаясь друг с другом. «Публика сидит на достаточно большом расстоянии друг от друга, в масках, но с бенгальскими огнями. Выглядит это немножко странно», — добавил он. Артист уточнил, что сначала снимаются определенные эпизоды шоу, после чего вся программа собирается воедино.

Пригожин в свою очередь добавил, что на съемках новогодних программ на входе меряли температуру и заставляли сдавать тесты на коронавирус. «Были случаи, когда они оказывались положительны и артистов отправляли домой. Остальное осталось по-прежнему», — резюмировал продюсер.

В ноябре певец Валерий Меладзе призывал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Затем он отказался от идеи бойкотировать новогодние огоньки на телевидении, усомнившись в том, что этот протест будет популярен среди артистов. Эстрадный исполнитель признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».