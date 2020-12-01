Лолиту затошнило от имитации улыбок и оваций на «огоньках»

Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что ее тошнит от участия в новогодних передачах и «Голубых огоньках», где нужно имитировать улыбки и овации, и что она стала отдавать предпочтение интернет-площадкам ради саморазвития и общения с молодежью. Об этом она рассказала лидеру группы Therr Maitz Антону Беляеву, беседа с артисткой опубликована на платформе «Яндекс.Эфир».

«Есть вещи, от которых меня тошнит. От того, что не развивается официальное телевидение, меня тошнит. За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки... а теперь — улыбка, серпантин! На "огоньках". В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит», — рассказала артистка.

Лолита призналась, что комфортнее себя чувствует на различных интернет-платформах: «Тебе нравится общение с молодым поколением, оно тебя питает, вы не заигрываете, ты можешь выслушать от них и сама навалять им то же самое. Но это все дает развитие, тебе интересно, у тебя глаз горит!»

В конце ноября музыкант Юрий Лоза заявил, что из-за артистов Филиппа Киркорова и Николая Баскова не может выступать на «Голубых огоньках» уже на протяжении 15 лет. Те, по его словам, держатся за свои места и не пускают в эфир других исполнителей.