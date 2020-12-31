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Россияне назвали самые раздражающие факторы на Новый год

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Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Россияне назвали самые раздражающие факторы на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный SuperJob.

Согласно данным онлайн-сервиса, больше всего жителей России раздражает шут петард: 16 процентов опрошенных выбрали данный вариант. Особенно недовольны громкими звуками оказались родители маленьких детей и владельцы домашних животных.

В то же время десять процентов россиян заявили, что им не нравится слишком большое количество алкоголя и нетрезвых людей. Также россияне недовольны тем, что в новогоднюю ночь по телевизору опять будут «Голубые огоньки» с одними и теми же артистами. При этом только 30 процентов респондентов рассказали, что их ничего не бесит на Новый год.

Ранее ученые назвали способ восполнить нехватку гормона счастья в новогодние праздники. По словам экспертов, одним из рычагов влияния на настроение может стать пища. Они советуют включить в меню белковые продукты, которые богаты триптофаном, аминокислотой-предшественником гормона счастья серотонина.

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