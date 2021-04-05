Путин запретил возбуждать дела о наркоторговле за употребление веществ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене практики возбуждения уголовного дела о наркоторговле при выявлении факта употребления веществ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся статьи 140 УК РФ («Отказ в предоставлении гражданину информации»). Согласно инициативе, при обнаружении наркотических или психотропных средств в теле человека правоохранителям запрещено возбуждать дела о сбыте или производстве наркотиков (статьи 228.1 и 227.4 УК), если нет веских оснований и доказательств.

Документ разработан кабмином для защиты россиян от необоснованного преследования по «наркотическим» уголовным статьям. В правительстве считают, что в России сложилась традиция заводить такие дела при обнаружении наркотических веществ в крови умершего, также часто эпизод из административного дела выделяется в уголовное.