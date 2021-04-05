Россия
 
Последние новости
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Россияне повально захотели отдохнуть на одном пляжном курорте за границей
Киргизия раскрыла объем закупок «Спутник V» у России
Фото девушки-бойца MMA в платье с откровенным вырезом вызвало споры у фанатов
Путин обвинил в проблемах фермеров бюрократию
62-летняя Мадонна показала фото топлес
Стоматолог вырвал у мальчика самый длинный в истории молочный зуб
Стало известно о тяжелом состоянии попавшей в ДТП с Эдвардом Билом москвички
У многодетной семьи из российского города «растаял» балкон
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин запретил возбуждать дела о наркоторговле за употребление веществ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене практики возбуждения уголовного дела о наркоторговле при выявлении факта употребления веществ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся статьи 140 УК РФ («Отказ в предоставлении гражданину информации»). Согласно инициативе, при обнаружении наркотических или психотропных средств в теле человека правоохранителям запрещено возбуждать дела о сбыте или производстве наркотиков (статьи 228.1 и 227.4 УК), если нет веских оснований и доказательств.

Документ разработан кабмином для защиты россиян от необоснованного преследования по «наркотическим» уголовным статьям. В правительстве считают, что в России сложилась традиция заводить такие дела при обнаружении наркотических веществ в крови умершего, также часто эпизод из административного дела выделяется в уголовное.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России перестанут возбуждать дела о наркоторговле при выявлении опьянения
За сбыт наркотиков предложили преследовать по-новому
Российских врачей предложили не наказывать за утерю наркотических средств