За сбыт наркотиков предложили преследовать по-новому

Правительство предложило преследовать за сбыт наркотиков по-новому — при отсутствии доказательств передачи уголовные дела возбуждать не следует. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В пояснительной записке к документу отмечается, что нынешний порядок является малоэффективным. Возбужденные уголовные дела редко — не чаще, чем в 0,1 процента случаев, — доходят до суда, поскольку в материалах отсутствуют наркотические вещества и факты их передачи.

В результате, как отмечается, сам факт возбуждения дел вызывает негативную реакцию как у вовлекаемых в них людей, так и у общества в целом.

Нередко поводом для возбуждения дела становится обнаружение следов наркотиков в крови умершего. Другой распространенный случай — выделение в уголовное дело эпизода из административного.

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