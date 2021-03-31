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В России перестанут возбуждать дела о наркоторговле при выявлении опьянения

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Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий практику возбуждения уголовного дела о сбыте или производстве наркотиков при выявлении наркотического опьянения, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, обнаружение наркотических или психотропных средств в теле человека не может быть основанием для возбуждения дела о наркоторговле (статьи 228.1 и 227.4 УК). Для этого необходимо собрать достаточно данных, указывающих на факт передачи наркотиков другим лицам.

В декабре сенаторы отклонили предыдущую версию законопроекта, так как предложенные в нем формулировки потенциально могли снизить эффективность борьбы с торговлей запрещенными веществами.

Документ был разработан правительством для защиты граждан от необоснованного уголовного преследования по «наркотическим» статьям. В Кабмине поясняли, часто в России такие уголовные дела возбуждаются после обнаружения наркотиков в крови умершего либо происходит выделение эпизода из административного дела в уголовное.

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