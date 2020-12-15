Госдума поддержала уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети

Депутаты Госдумы поддержали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы против пропаганды наркотиков в сети. О принятии законопроекта в первом чтении сообщается на официальном сайте Госдумы.

В проекте предлагается дополнить существующую статью 230 УК РФ новым квалифицирующим признаком: использованием интернета при совершении преступления, связанного с пропагандой наркотических средств.

Авторы поправок также предложили усилить уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков, если это преступление становится причиной смерти как минимум двух человек. Виновный может сесть в тюрьму на срок от 12 до 15 лет.

«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — заявил председатель автор законопроекта, председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.