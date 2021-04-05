В России появится новый сервис для путешествий

Крупнейшие российские компании создадут новую систему для выявления потребностей туристов. Об этом рассказал РБК создатель сервиса Алексей Нейман.

Ассоциация больших данных, в которую входят такие компании, как «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, «МегаФон», «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом», QIWI, «Магнит» и другие, предложит россиянам создать цифровой профиль, чтобы анализировать их потребности и улучшать инфраструктуру и туристические услуги в разных регионах.

Отмечается, что интересы и отзывы туристов помогут выявить основные потоки и нереализованный спрос на какие-то услуги. Так, например, информация о расходах в поездке, геоданные путешествий, списки посещенных достопримечательностей, кафе и отелей помогут властям обратить внимание на «слабые места» курортов и создать необходимую инфраструктуру. Данные россиян при этом будут обезличены.

«В идеальном сценарии мы сможем давать рекомендации для точечных изменений: расписания электричек, количества рейсов для удобства туристов, о необходимости направить полицейский патруль по такому-то маршруту, потому что там часто собираются пьяные люди, и так далее», — объяснил Нейман.

Ожидается, что сервис будет запущен в конце 2022 года.

Раннее, в марте, сообщалось, что россиянам будет доступен новый формат поездок в Крым, предполагающий круизные путешествия на поездах. В рамках круиза путешественникам предложат экскурсионную программу, которая будет меняться в зависимости от предпочтений пассажиров. Туристы смогут выбирать между экологическим, молодежным и этногастрономическим форматом.