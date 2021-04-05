Российские мастера разорвали и обокрали салон Rolls-Royce как у Джона Леннона

Мастера российского реставрационного салона испортили и обокрали редкий автомобиль за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Речь идет о Rolls-Royce Phantom V 1962 года выпуска. Салон машины отделан кашемиром, кожей производства Connolly Leather, а также красным деревом и коврами. Кроме того, внутри автомобиля находятся бар с хрустальной посудой, выполненной под заказ, телевизор, магнитола и два телефона.

Отмечается, что на таком же Rolls-Royce ездил британский рок-музыкант Джон Леннон.

Согласно информации издания, раньше упомянутый автомобиль стоимостью примерно 40 миллионов рублей принадлежал крупному банкиру из Нью-Йорка. Затем его выкупил известный российский адвокат и коллекционер редких машин Василий Бурдюг.

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Так, мужчина решил сделать реставрацию салона в одном из московских центров, название которого не упоминается. Процесс должен был занять около двух месяцев, однако над машиной работали дольше обозначенного времени. Когда автомобиль все же удалось забрать, оказалось, что реставраторы испортили редкую машину: сиденье было разорвано, а из салона пропали ценные вещи и эксклюзивные детали.

Подчеркивается, что сотрудники мастерской проигнорировали претензии владельца автомобиля, поэтому он вынужденно обратился в полицию. Сейчас по данному обращению проводится проверка.

В марте стало известно, что Lamborghini LM002 как у главного героя «Бригады» продадут за десятки миллионов рублей. Речь идет о черном автомобиле 1990 года выпуска с красными кожаными сиденьями, полным приводом и механической коробкой передач. На таком Lamborghini ездил главный герой упомянутого фильма Саша Белый.