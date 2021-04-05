В Госдуме ответили на заявление из офиса Зеленского об «украинском русском»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление из офиса президента Украины Владимира Зеленского об «украинском русском языке». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.

«Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной», — сказал парламентарий.

По его словам, из-за преследования русского языка на Украине уже 20 лет длится гражданский конфликт. «В Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается», — добавил Бальбек.

Накануне Юлия Мендель заявила о том, что у России нет монополии на владение русским языком. По ее словам, существует и украинский русский язык, а русский язык — это часть культурного разнообразия страны. Она привела в пример английский язык, отметив, что Британия не является его монопольным владельцем.

В начале марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон, сделавший украинский язык обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.