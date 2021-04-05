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В Госдуме ответили на заявление из офиса Зеленского об «украинском русском»

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление из офиса президента Украины Владимира Зеленского об «украинском русском языке». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.

«Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной», — сказал парламентарий.

По его словам, из-за преследования русского языка на Украине уже 20 лет длится гражданский конфликт. «В Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается», — добавил Бальбек.

Накануне Юлия Мендель заявила о том, что у России нет монополии на владение русским языком. По ее словам, существует и украинский русский язык, а русский язык — это часть культурного разнообразия страны. Она привела в пример английский язык, отметив, что Британия не является его монопольным владельцем.

В начале марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон, сделавший украинский язык обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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