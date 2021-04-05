Стриптизерша раскрыла имена самых неблагодарных звезд и прославилась в сети

Стриптизерша опубликовала серию видео, в которых рассказала об особенностях поведения конкретных знаменитостей при взаимодействии с персоналом, когда они проводят время в клубе. Соответствующие публикации появились на ее странице в TikTok.

Согласно информации из роликов, 26-летняя Аманда Димео (Amanda Dimeo) занимается танцами больше шести лет и в разное время работала в стриптиз-клубах по всей Америке. Героиня материала раскрыла имена самых щедрых и неблагодарных звезд, с которыми она пересекалась в течение своей карьеры.

В первой части видео стриптизерша рассказала о положительном опыте. Например, по ее словам, 34-летний рэпер Дрейк оставляет в заведениях крупные чаевые. «Он буквально настаивает на том, чтобы ты взяла пакет и забрала деньги», — отметила она. Девушка также похвалила 42-летнего исполнителя Ашера, который дал официантке чаевые в размере двух тысяч долларов (152 тысячи рублей).

Во второй части видео Димео поделилась негативными историями со знаменитостями. В их число вошли голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд, бейсболист Алекс Родригес. «Они пришли в клуб, сняли комнату с танцовщицей и даже не дали ей чаевых. Это было в Нью-Йорке, когда она собиралась сниматься в фильме "Стриптизерши". Думаю, что она пошла в клуб только для того, чтобы узнать об этой деятельности», — объяснила героиня материала.

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Бывший возлюбленный телезвезды Кортни Кардашьян, бизнесмен Скотт Дисик, также не оставил чаевые танцовщицам клуба. Девушка предположила, что он был слишком пьян, поэтому не стал благодарить персонал за оказанные услуги.

Димео также поделилась историей шестилетней давности, связанной с тогда еще неизвестным американским рэпером Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс). По словам стриптизерши, в 2014 или 2015 году он пришел в клуб и попросил официантку позвать ее за его столик. «Он говорил, что станет большой звездой рэпа. Я не поверила ему. Денег он не тратил. Тогда у него было всего 100 тысяч подписчиков в Instagram, но меня смешит эта история, потому что в конечном итоге он стал известным артистом», — заключила она.

В ноябре 2020 года официантка раскрыла имена самых невоспитанных голливудских звезд. Лаура Месробян (Laura Mesrobian) работала в ресторане Нью-Йорка и оценила манеру поведения знаменитостей по десятибалльной шкале. Например, актеру Джейку Джилленхолу она поставила семь баллов из десяти, назвав его «чертовски привлекательным».