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На российском курорте разбили автомобиль за 20 миллионов рублей

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Кадр: Mash

В Сочи водитель разбил суперкар Lamborghini Urus. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Автомобиль влетел в ограждение в поселке Эсто-Садок в районе Красной поляны. Машина принадлежит предпринимательнице, которая занимается предоставлением подобных автомобилей в аренду. Кто находился в момент аварии за рулем, неизвестно.

Позднее агентству РИА Новости рассказали в полиции, что водитель «не выдержал безопасную скорость движения и допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие».

Стоимость Lamborghini Urus составляет 20 миллионов рублей.

В феврале в Сочи сгорел автомобиль Rolls Royce Wraith. Спасатели быстро прибыли на место возгорания, однако передняя часть машины полностью выгорела. Оперативно поймать поджигателей не получилось. Стоимость аналогичного автомобиля на вторичном рынке варьируется от 12 до 22 миллионов рублей.

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