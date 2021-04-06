Умер «отец евро»

В Италии в возрасте 88 лет умер известный канадский экономист, лауреат Нобелевской премии и профессор Колумбийского университета Роберт Манделл, которого называют «отцом евро», пишет Bloomberg.

Манделл считается одним из идейных вдохновителей создания единой валюты для европейских государств. Сперва его инициатива была реализована в виде Европейского механизма валютных курсов (ERM), затем — в виде еврозоны, участниками которой на данный момент являются 19 государств.

Согласно взглядам ученого, наличие свободных рынков между странами с возможностью беспрепятственного движения товаров, рабочей силы и капитала способствует экономическому развитию региона. За эту теорию в 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию.

В том же году была создана еврозона, а единая европейская валюта была тремя годами позднее. Также Манделл рассчитывал, что в конечном итоге в Евросоюзе будет сформирована единая фискальная система и внедрены общие налоги.

Кроме того, Манделл считался последовательным сторонником теории предложения, согласно которой наибольший рост может быть обеспечен за счет снижения налогов и стимулирования производства.