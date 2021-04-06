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«Новая газета» раскрыла результаты экспертизы вещества после химической атаки

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Новая газета» раскрыла результаты независимой экспертизы состава вещества после химической атаки на здание редакции в марте этого года. Материал опубликован во вторник, 6 апреля, на сайте издания.

По данным экспертизы, основные летучие компоненты вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол), которые при попадании в организм человека в жидком виде или на кожу могут вызвать раздражение. Скатол при вдыхании способен вызвать раздражение дыхательных путей, кашель и удушье.

Ранее было опубликовано видео момента химической атаки на здание редакции «Новой газеты». На кадрах видно, как человек в форме курьера стоит с велосипедом у здания. Затем со стороны шины велосипеда он начинает распылять неизвестное вещество.

Днем 15 марта сотрудники издания сообщили, что здание в Потаповском переулке, в котором располагается редакция, подверглось химической атаке. В помещениях чувствовался стойкий и резкий химический запах. На месте происшествия работали спецслужбы, включая МЧС, МВД и ФСБ.

Запах посчитали очень похожим на тот, что чувствовался во время нападения на дом и машину журналистки издания Юлии Латыниной летом 2017 года. Тогда злоумышленники обрызгали едким газом неизвестного состава ее дом и машину.

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