Опубликовано видео момента химической атаки на здание редакции «Новой газеты»

Вещество с неприятным, резким химическим запахом возле здания редакции «Новой газеты» распылил человек в одежде курьера. Видео момента химической атаки опубликовал Telegram-канал Mash.

В опубликованном ролике представлена запись с одной из камер видеонаблюдения. На ней человек, одетый в форму курьера, стоит с велосипедом у здания. Затем со стороны правой шины велосипеда он начинает распылять неизвестное вещество.

На кадрах нельзя точно определить, пустил его он именно из шины велосипеда или, возможно, использовал для этого специальную сумку или контейнер. Через несколько секунд после распыления вещества в сторону редакции неизвестный медленно уехал на велосипеде.

Днем 15 марта сотрудники издания сообщили, что здание в Потаповском переулке, в котором располагается редакция, подверглось химической атаке. В помещениях чувствовался стойкий резкий химический запах. На месте происшествия работали спецслужбы, включая МЧС, МВД и ФСБ.

Запах посчитали очень похожим на тот, что чувствовался во время нападения на дом и машину журналистки издания Юлии Латыниной летом 2017 года. Тогда злоумышленники обрызгали едким газом неизвестного состава ее дом и машину.