На «Новую газету» составили протоколы о фейках из-за статей о военных и Чечне

На «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова составили протоколы о распространении фейков, пишет РБК. Разбирательства связаны с двумя статьями издания о коронавирусе: в первой говорилось о воинской части в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО), во второй — о Чеченской Республике.

По словам Муратова, информация о случаях инфекции среди военных была опровергнута самим ЗАТО в письме редакции. «Мы не стали с этим спорить, потому что нам бы тогда пришлось в суде открывать источники информации. Газета никогда этого не делает, и мы сразу же, получив от них письмо, а чуть позднее получив от РКН письмо, эту информацию удалили», — заявил главред газеты.

В случае со статьей о Чечне ситуация оказалась сложнее, отметил Муратов. Текст был опубликован в апреле — в нем шла речь о том, что врачам в республике не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за выход из дома во время режима самоизоляции. После публикации материала глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу журналистов и заявил, что предоставленная читателям информация о коронавирусе в регионе недостоверна. После требования Генпрокуратуры статья была удалена.

«Руководство Чеченской Республики прислало в редакцию письмо по согласованию со мной, которое мы опубликовали. Мы рассчитывали, что на этом наш спор исчерпан», — рассказал Муратов. Он подчеркнул, что текст был скрыт по той же причине — чтобы не раскрывать в суде источники информации. Главред «Новой» заявил, что газете удалось урегулировать вопросы с самими регионами, что «каким-то образом не регулируется другой частью нашего законодательства».

Муратов рассказал, что суд будет проходить и в его отношении, и в отношении авторов материалов. «Что такое фейк-ньюс по всем этим определениям — это когда публикующая компания осознает, что это является недостоверной информацией, и тем не менее она ее публикует. В нашем случае ничего подобного, разумеется, не было», — заверил главный редактор издания.