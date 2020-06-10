Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Пресненский следственный отдел начал проверку в отношении обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной, сообщается на сайте издания. Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.

В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей». В нем медики из Нижнекамска (республика Татарстан) жаловались на тяжелые условия труда и нехватку средств защиты. Также речь шла о том, что в городе в марте было 1,3 тысячи пациентов с двусторонней пневмонией, при этом тестов на коронавирус не проводили.

Следователи обратились к «Эху» с просьбой «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной в отдел для дачи объяснений. Также правоохранительные органы заинтересовались адресом, по которому журналистка соблюдала режим самоизоляции. Адвокат обозревателя настаивает на том, что в озвученной информации нет ложных данных.

В апреле «Новая газета» удалила статью о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Генеральной прокуратуры. В тексте автор Елена Милашина сообщила о том, что чеченским врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за выход из дома во время режима самоизоляции. После публикации материала глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу журналистов и заявил, что предоставленная читателям информация о коронавирусе в регионе недостоверна.

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