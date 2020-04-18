Автор «античеченской» статьи ответила на критику Кадырова

Журналист «Новой газеты», автор возмутившей главу Чечни Рамзана Кадырова «античеченской» статьи Елена Милашина ответила на критику о недостоверной информации в материале. Об этом она написала в статье «Врачи в камуфляже».

Автор пишет, что предписание Роскомнадзора удалить «недостоверную статью» на сайте «Новая газета» не дает возможности понять, какие именно сведения в статье Генеральная прокуратура сочла недостоверными.

По словам журналиста, почти весь материал основан на цитировании главы Чечни и членов республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу. «Высказывания эти — публичны, транслировались государственными СМИ», — подчеркнула Милашина.

В статье «Смерть от коронавируса — меньшее зло» от 12 апреля журналистка утверждает, что Чечня оказалась не готова к борьбе с коронавирусом, а также что чеченцам, с которыми общалась Милашина, строго запретили выходить из дома. Кадыров в ответ на материал заявил, что журналисты газеты предоставили читателям недостоверную информацию о коронавирусе в регионе. Он также опроверг заявления о том, что якобы приравнял заразившихся к террористам — по его словам, он сравнивает с террористами тех, кто нарушает режим самоизоляции.

Глава Чечни также упрекнул ФСБ в «потворстве деятельности иностранной агентуры» среди журналистов «Новой газеты», пытающихся навесить на жителей республики «ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы». Кадыров предъявил претензию «Газпрому», связанную с финансированием издания. Позднее он извинился за свои слова и объяснил, что «на эмоциях» перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эмоциональными высказывания Кадырова о статье. Однако он отметил, что это «никак не сказывается на том, что было сказано».

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