Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло». Ответ он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что журналисты издания предоставили своим читателям недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в республике. В частности, глава Чечни опроверг то, что якобы приравнял заболевших к террористам. По его словам, он считает террористами тех, кто нарушает режим самоизоляции.

«Есть ли разница между тем, как "Новая" переврала мои слова, и что я сказал на самом деле? Есть! Читатели газеты, которые не имеют возможности перевести с чеченского смысл моих слов, обмануты журналистами», — заявил Кадыров.

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