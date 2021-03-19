Главред «Новой газеты» ответил Кадырову цитатой Путина

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что журналисты издания являются иностранными агентами. В комментарии РБК Муратов привел слова президента России Владимира Путина, сказанные в ответ на высказывание президента США Джо Байдена.

Главред заявил, что каждый гражданин России имеет право обратиться к президенту, однако военнослужащий не может жаловаться главнокомандующему, минуя непосредственного командира. «Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, за кого против нашей страны применяются американские санкции. Хотел бы процитировать президента Российской Федерации и заявить, что кто обзывается, тот сам так называется», — добавил он.

Муратов также заявил, что не хотел судиться с главой Чечни, однако после «личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты Кадырову придется отвечать за свои слова в суде».

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Ранее глава Чечни прокомментировал жалобу чеченского спецназа Путину и реакцию на нее представителя Кремля Дмитрия Пескова. По словам Кадырова, люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в волнующих их вопросах. По мнению руководителя региона, статьи «Новой газеты» порочат честь бойцов, жертвовавших жизнями в борьбе с терроризмом.

Бойцы полка специального назначения имени Ахмата Кадырова 17 марта обратились к Путину из-за публикаций «Новой газеты». Они попросили главу государства обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания». После этого Песков заявил, что обращение было направлено не по адресу. Он предложил в случае необходимости задействовать юридические процедуры.

Реакция чеченских властей и общественности последовала после того, как 15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в республике. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».