Кремль отправил полк имени Кадырова в суд после обращения к Путину

Полку имени Ахмата Кадырова в случае претензий к «Новой газете» надо обращаться не к президенту России Владимиру Путину, а в суд. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на жалобу чеченского спецназа из-за публикаций о массовых расправах в республике, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, согласно законодательству, газеты могут публиковать материалы критического характера. «И здесь, конечно, нужно в случае необходимости задействовать юридические процедуры», — сказал пресс-секретарь президента и добавил, что безопасность журналистов должна быть непререкаемой.

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Ранее бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к Путину из-за публикаций «Новой газеты». Они попросили главу государства обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета"». Силовики также заявили о готовности выполнить любой приказ Путина и отметили, что после успешной спецоперации по уничтожению последней банды террористов в Чечне против полка была развернута информационная война.

В центре Грозного также прошел народный сход из-за публикации «Новой газеты». Среди собравшихся оказались сотни родственников действующих и погибших бойцов полка полиции имени Кадырова. Жители республики обратились к Путину с просьбой дать оценку «клеветническим статьям».

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».