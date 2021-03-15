Бывший чеченский полицейский назвал спектаклем участие Кадырова в спецоперациях

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД Чечни, старший сержант Сулейман Гезмахмаев назвал постановочным участие главы республики Рамзана Кадырова в спецоперациях на территории региона. Его слова приводит «Новая газета».

«Когда по ЧГТРК показывают, как Кадыров руководит спецоперацией по уничтожению боевиков, — это спектакль. Сначала боевиков убьют, территорию зачистят, оцепят, только после этого приезжает Кадыров с личной охраной и камерами», — рассказал Гезмахмаев.

В частности, экс-полицейский вспомнил о спецоперации, в которой принимал участие его полк в декабре 2016 года. По его словам, данное задание едва ли напоминало настоящую спецоперацию: задержанных привезли на место заранее безоружными, заставили сбежать с пригорка, а затем «постреляли как зайцев». «Но и тогда Кадыров приехал после того, как их уже убили. Мы нужны были, чтобы охранять его, когда он гонял броневик туда-сюда под камеры», — подчеркнул Гезмахмаев.

Ранее Гезмахмаев рассказал «Новой газете» о массовых расправах в Чечне. В частности, он признался, что знал об обстоятельствах убийства, произошедшего в ночь на 26 января 2017 года как минимум 13 человек из «списка казненных».

В Кремле, комментируя публикации, заявили, что статьи СМИ о массовых внесудебных расправах в Чечне не могут рассматриваться как доказательство. По словам Дмитрия Пескова, к самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона, иного он не видит.