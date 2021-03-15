Раскрыты детали охраны Рамзана Кадырова

Главу Чечни Рамзана Кадырова на прогулках в Грозном охраняет полк патрульно-постовой службы (ППС) полиции имени Ахмата Кадырова республиканского управления МВД. При этом когда политик выезжает в горы, его охрана увеличивается до двух тысяч человек, сообщил в интервью «Новой газете» бывший полицейский-стрелок полка Сулейман Гезмахмаев.

Он рассказал, что, когда политик идет, например, по проспекту Путина, «в каждом доме, в квартирах с окнами на проспект, примерно через каждые 50 метров сидят снайпер и автоматчик». «Жильцов на это время просят либо выйти из квартиры, либо подождать в других комнатах. Я много раз охранял Кадырова таким образом», — раскрыл детали экс-силовик.

Гезмахмаев уточнил, что в горы с Кадыровым всегда выезжают сотрудники СОБР «Терек», ОМОН, полк ППС и личный состав районных отделов МВД.

В январе глава Чечни рассказал о свободной от боевиков республике. По его словам, некоторые террористы давно покинули Чечню и в настоящее время проживают на Ближнем Востоке, однако если они захотят вернуться, их ждет участь остальных боевиков.

В ноябре 2019-го сотрудник МВД Дагестана в отставке Магомед Шамилов сообщил, что Кадыров использует для передвижения кортеж из 10-15 машин, поскольку имеет много врагов и опасается за свою жизнь. Он подчеркнул, что охрана глав регионов предусмотрена российскими законами.